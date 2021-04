Εμβολιαστικά Κέντρα: Επταήμερη λειτουργία και παράταση ωραρίου

Υγεία - Περιβάλλον

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας. Οι αποζημειώσεις που ορίστηκαν. Και ιδιωτικά κέντρα θα εμβολιάζουν

Αύξηση των εμβολιαστικών κέντρων για τον εμβολιασμό κατά της covid-19, με επταήμερη λειτουργία και παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους έως τις 24:00, όπως επίσης και συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμού και των ιδιωτικών κέντρων, προβλέπονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας. Επίσης, προβλέπεται η απαλλαγή των επιστημόνων που απαρτίζουν τις επιτροπές ειδικών από κάθε ευθύνη για τις απόψεις που διατυπώνουν ή την ψήφο που δίνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών κατά της covid-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν εντός των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, των δημόσιων δομών ΠΦΥ και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, καθώς και των εμβολιαστικών κέντρων υψηλής δυναμικότητας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), με ωράριο από τις 7:00 π.μ. έως 24:00, σε δύο βάρδιες.

Ρυθμίζεται, επίσης, ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης του προσωπικού και καθιερώνεται η παροχή ποσού 20 ευρώ ανά ημέρα ανά εργαζόμενο για κάθε ημέρα απασχόλησής του κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες (αφορά και το προσωπικό των κινητών ομάδων Υγείας).

Επίσης, προβλέπεται ότι για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της covid 19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, στη διαδικασία εμβολιασμού εντάσσονται ιδιωτικά πολυιατρεία, ιδιωτικά διαγωνιστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια μέσω του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού τους.

Τέλος, προβλέπεται η απαλλαγή των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του covid 19, της επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών από οποιαδήποτε ευθύνη για γνώμη που διατύπωσαν ή για ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας της οικείας Επιτροπής και δεν διώκονται ποινικά για τα ανωτέρω παρά μόνο για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης ή εξύβρισης.

