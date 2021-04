Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης για Τουρκία: Αλλάζουν οι κανόνες του “παιχνιδιού” (βίντεο)

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 μίλησε για τις διπλωματικές επιδιώξεις της Αθήνας και την επιδείνωση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

«Οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν», επεσήμανε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας, αλλά και την επιδείνωση των σχέσεων Ουάσινγκτον-Άγκυρας.

Έτσι κι αλλιώς, σημείωσε ο κ. Φίλης, «οι σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ δεν πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Οφείλουμε να τις εμβαθύνουμε, αναπτύσσοντας συνέργειες σε διάφορα πεδία και όχι μόνο αυτό της Άμυνας.

Κύριος, όμως, λόγος αυτής της σύμπραξης είναι να ηττηθεί η επιδίωξη για περιφερειακή ηγεμονία της Τουρκίας, ώστε και η τελευταία, συνειδητοποιώντας το άτοπο του εγχειρήματος, να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα με όρους κανονικότητας.»

Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνος Φίλης έκανε λόγο για «πρωτόγνωρες καταστάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας».

Η Άγκυρα τέθηκε οριστικά εκτός του προγράμματος των F-35, στο οποίο ήταν συμπαραγωγός από το 2008. Η ζημιά για την τουρκική στρατιωτική βιομηχανία είναι ανυπολόγιστη. Ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και η δίκη της Halkbank, η οποία “ακουμπάει” το περιβάλλον του Τούρκου Προέδρου.

Το Σάββατο είναι μία κρίσιμη ημέρα, υπογράμμισε ο κ. Φίλης, διότι θα έχουμε ανακοίνωση εκ μέρους του Λευκού Οίκου για την Γενοκτονία των Αρμενίων. «Αν τελικά χρησιμοποιηθεί ο όρος “Γενοκτονία”, θα πρόκειται για ηχηρότατο ράπισμα, που θα διευρύνει το χάσμα» στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Πρέπει να σημειωθεί επίσης, πως ο Ερντογάν, όπως σημείωσε ο πολύπειρος αναλυτής, «πέραν των σκληρών δηλώσεων, δεν είναι σε θέση - κυρίως λόγω της οικονομίας - να αντιδράσει δυναμικά».

Τέλος, επεσήμανε πως «το τηλέφωνο του Ερντογάν δεν έχει χτυπήσει εδώ και 3 μήνες. Και αυτό ίσως να είναι το εμφατικότερο μήνυμα από πλευράς Μπάιντεν.»

