Life

Ντάνη Γιαννακοπούλου: Ο ρόλος στον “Ήλιο” και όσα δεν ξέρουμε για εκείνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μιλάει για τον ρόλο της Αθηνάς που εναρκώνει στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος" και το θέατρο που της έχει στερήσει η πανδημία. Ποιο είναι το όνειρό της...

Η όμορφη και ταλαντούχα Ντάνη Γιαννοπούλου που πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος» που προβάλλεται καθημερινά στις 20.00 μιλάει αποκλειστικά στο GLANCE.GR για τον ρόλο της Αθηνάς που ενσαρκώνει και το αγαπημένο της θέατρο που της έχει στερήσει η πανδημία.

Ανήκει στη νέα γενιά των ηθοποιών που είναι φτιαγμένοι για να ξεχωρίζουν. Το καλλιτεχνικό άστρο της Ντάνης Γιαννακοπούλου ξεκίνησε να λάμπει πριν από μερικά χρόνια όταν έκανε τα πρώτα βήματα στον χώρο της υποκριτικής τέχνης και φέτος “φωτίζει” την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος».

Η γλυκιά ηθοποιός αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού και της ζωής της και μοιράζεται μυστικά ομορφιάς και διατροφής και εξομολογείται το πώς έχει καταφέρει να χτίσει μία υπέροχη σχέση με τον σύντροφό της, Ορέστη που θα οδηγηθεί σε γάμο.

Πώς ονειρεύεται τον εαυτό της σε δύο χρόνια και τι κάνει όταν είναι down;

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο GLANCE.GR

Ειδήσεις σήμερα:

Λαζάρου: Το Μπάκιγχαμ ζήτησε τις συνταγές για το γεύμα που ετοίμασα στον Κάρολο

Lockdown: Διαφημίζουν κορονοπάρτι με... αφίσες

Δίκη για φονικό στα Ανώγεια: Ισόβια στον Μανώλη Καλομοίρη