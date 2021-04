Life

“The 2Night Show” - Τάσος Δούσης: η περιπέτεια στο Πακιστάν και η απουσία 15 ετών (βίντεο)

Ο χιλιοταξιδευμένος παρουσιαστής μίλησε για την πορεία του στη δημοσιογραφία, για τα σχέδιά του και την απόφασή του να γίνει επιχειρηματίας.

Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε την Πέμπτη ο Τάσος Δούσης.

Ο χιλιοταξιδευμένος παρουσιαστής μίλησε για την πορεία του στη δημοσιογραφία και περιέγραψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τη συγκλονιστική περιπέτεια που έζησε στο Πακιστάν, ως πολεμικός ανταποκριτής, η οποία παραλίγο να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ταξιδιωτική του εκπομπή «Εικόνες», στην απουσία των 15 ετών από την τηλεόραση και την επιστροφή του.

Ο Τάσος Δούσης αναφέρθηκε, επίσης, στο πως πήρε την απόφαση να γίνει επιχειρηματίας - εκδότης για να μπορεί να κάνει ότι θέλει επαγγελματικά, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πώς χαρακτηρίζει τον εαυτό του, κάνοντας την αυτοκριτική του;

Τέλος, έδωσε tips στον Γρηγόρη για τα καλύτερα ταξίδια στο εξωτερικό.