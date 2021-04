Συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με διπλή σοκολάτα

Συνταγές

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» φτιάχνει το απόλυτα σοκολατένιο γλυκό, ελαφρύ και light.

Τούρτα μωσαϊκό με διπλή σοκολάτα έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», Πέτρος Συρίγος.

Η τούρτα που φτιάχνεται μέσα σε 10 λεπτά, δεν χρειάζεται ζάχαρη, αφού είναι με μέλι, αλλά ούτε και αβγά, κάτι που την κάνει όχι μόνο γρήγορη, αλλά και ελαφριά.

Και όχι μόνο, αφού με την ίδια συνταγή, μπορούμε να φτιάξουμε εκτός από τούρτα, το κλασσικό μωσαϊκό και τρουφάκια.

Ακόμα, μας δίνει το tip για το πώς θα εκμεταλλευτούμε τα πασχαλινά κουλουράκια, σε πρωτότυπη μίξη με το μωσαϊκό.

