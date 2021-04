Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro” -Καρπετόπουλος στο “Πρωινό”: Έχουμε πολλή… “ποδοσφαιρίλα”

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος μιλά στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τα όσα θα δούμε στο «Δρόμο προς το Euro» και ανανεώνει το ραντεβού του για αύριο.

«Σκοπός είναι να θυμίσουμε τη διοργάνωση, αφού είναι η πρώτη φορά που διοργάνωση έχει άλλο τίτλο από το χρόνο που παίζει», περιέγραψε το στόχο της εκπομπής «Ο δρόμος προς το Euro» που κάνει αύριο πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 ο παρουσιαστής της Αντώνης Καρπετόπουλος με θέμα το Euro 2020, που θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το περιεχόμενο της εκπομπής, «έχουμε πολύ ‘ποδοσφαιρίλα’, αλλά επειδή δεν αντέχεται, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε κι άλλα προβλήματα» και αναφέρθηκε σε «αιώνια» διλήμματα όπως «πίτσα versus σουβλάκι» και «Ρωσίδες versus ρωσικό ποδόσφαιρο».

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιώργος Λιώρης θα φιλοξενούν μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα σας παρουσιάζουν όλα τα νέα για το κορυφαίο ραντεβού του καλοκαιριού, που θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου από τη Ρώμη και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό στο Λονδίνο.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!

Πρεμιέρα τo Σάββατο 24 Απριλίου 2021 στις 13.45!