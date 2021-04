Κοινωνία

Πανόρμου: συναγερμός για πτώση ατόμου στις ράγες του μετρό

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στον σταθμό του Μετρό στην Πανόρμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ένας άνθρωπος έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, στις ράγες του Μετρό.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές και έσπευσαν στο σημείο περιπολικά της ΕΛΑΣ αλλά και εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του συγκεκριμένου ατόμου, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

