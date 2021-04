Πολιτισμός

Όσκαρ 2021:Τα μεγάλα ντέρμπι και οι κατηγορίες που… “βγήκαν” οι νικητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Βροχή” πέφτουν τα στοιχήματα ενόψει της μεγάλης βραδιάς βραβείων Όσκαρ στις 25 Απριλίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απονομή των 93ων βραβείων Όσκαρ. Οι διοργανωτές της απονομής στις 25 Απριλίου (ξημερώματα Μ. Δευτέρας 26/4, ώρα Ελλάδος) υπόσχονται ένα εντυπωσιακό σόου, παρά τους περιορισμούς λόγω covid-19.

Την σκηνοθετική ευθύνη έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ (για το «Traffic» το 2000), Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Λαμπερό είναι το ρόστερ των παρουσιαστών. Στη σκηνή των Όσκαρ θα ανέβουν, μεταξύ άλλων, ο Χάρισον Φορντ, ο περσινός νικητής του Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου Μπραντ Πιτ, η Χάλε Μπέρι, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Bong Joon Ho που σάρωσε στην περσινή απονομή με την ταινία του «Παράσιτα», η Ρεγκίνα Κινγκ που στην απονομή του 2019 κατέκτησε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το «If Beale Street Could Talk», ο Γιοακίν Φίνιξ, η τιμημένη με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου το 1986 για τα «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού», Marlee Matlin που είναι κωφάλαλη, η Ριζ Γουίδερσπουν, η Ζεντάγια και η Ρενέ Ζελβέγκερ που πέρυσι έφυγε με το Όσκαρ α’ γυναικείου για την υπέροχη ερμηνεία της στο «Judy».

Τα στοιχήματα

Όπως είναι κατανοητό τα προγνωστικά και τα στοιχήματα έχουν πάρει «φωτιά»!

Σύμφωνα με αυτά, το «Nomadland» δείχνει να… έχει πάρει από τώρα το βραβείο της καλύτερης ταινίας, με απόδοση 1,17.

Ακολουθεί «η δίκη των 7 του Σικάγο», η οποία ωστόσο βρίσκεται πολύ μακριά, με την απόδοσή της να βρίσκεται στο 6.

Στην τρίτη θέση, αλλά πολύ πιο πίσω, βρίσκεται το εκπληκτικό «Minari» με απόδοση 13.

Ακολουθεί το «Promising Young Woman» με 21, ενώ το «Mank» των 10 υποψηφιοτήτων, βρίσκεται στην 5η θέση με απόδοση 41.

Όσον αφορά στο βραβείο σκηνοθεσίας, σίγουρη πρέπει να θεωρείται η νίκη της Κλοέ Ζάο για το «Nomadland» με απόδοση… 1,03.

Αρκετά πιο πίσω, στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank» με απόδοση 10.

Έμεραλντ Φένελ (Promising Young Woman) και Λι Ίσαακ Τσουνγκ (Minari) έχουν 21, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Τόμας Βίντερμπεργκ (Another Round) με 26.

Φαβορί για το Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου είναι ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom» με απόδοση 1,08, ενώ τον ακολουθεί ο Άντονι Χόπκινς για το «The Father» με 6,5.

Από την άλλη, για το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου φαίνεται να έχουμε… ντέρμπι στα στοιχήματα, αφού προηγείται η Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman» με απόδοση 2,25, όμως ακολουθεί από πολύ κοντά η Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey’s Black Bottom» με 2,75. Πιο πίσω, αλλά… μέσα στο παιχνίδι και η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland» με απόδοση 5.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες

Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες, το Όσκαρ Β’ ανδρικού φαίνεται να πηγαίνει στον Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah» με απόδοση 1,03.

Το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου οδεύει προς την Youn Yuh-jung, την γιαγιά του «Minari», με απόδοση 1,17.

Το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου δείχνει να πηγαίνει στο «Promising Young Woman» με απόδοση 1,25, ενώ το αγαλματίδιο του διασκευασμένου σεναρίου στο «Nomadland» με απόδοση 1,36.

Έκπληξη δεν αναμένεται να γίνει ούτε στην κατηγορία της ξένης ταινίας, αφού το «Another Round» του Τόμας Βίντερμπεργκ, με πρωταγωνιστή άπαιχτο Μαντς Μίκελσεν, δείχνει να έχει πάρει από τώρα τη νίκη με απόδοση 1,07.



Ειδήσεις σήμερα:

Νόρα Κατσέλη: οι εξελίξεις για την υγεία της

Τζένιφερ Λόπεζ - Άλεξ Ροντρίγκεζ: Γιατί έβαλαν τέλος στη σχέση τους

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: Καρπετόπουλος – Λιώρης για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)