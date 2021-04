Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: πότε θα ανακοινωθεί η ποινή

Ορίστηκε η ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθεί η ποινή στον καταδικασθέντα Ντέρεκ Σόβιν.

Ο Αμερικανός αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν που καταδικάστηκε την Τρίτη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, θα του ανακοινωθεί η ποινή του στις 16 Ιουνίου, σύμφωνα με ένα έγγραφο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τη δικαιοσύνη της Μινεσότα.

Ο Σόβιν αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης 12,5 ετών, αλλά η ποινή του μπορεί να είναι μεγαλύτερη εάν ο δικαστής καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία.

Ο λευκός πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του 46χρονου Φλόιντ στις 20 Μαΐου 2020, μια ετυμηγορία ορόσημο στην ιστορία των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ και καταδίκη του τρόπου που οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου μεταχειρίζονται τους Αφροαμερικανούς και άλλα μέλη εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων.

Ένα 12μελές σώμα ενόρκων έκρινε τον Σόβιν ένοχο και για τις τρεις κατηγορίες για φόνο δεύτερου βαθμού, τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία αφού έλαβε υπόψη του τις καταθέσεις επί τρεις εβδομάδες 45 μαρτύρων.

