Ινδονησία: τραγωδία με υποβρύχιο σε βάθος 850 μέτρων

Γιατί εξανεμίστηκαν οι ελπίδες για την τύχη των δεκάδων μελών του πληρώματος.

Το υποβρύχιο που χάθηκε στα ανοιχτά του Μπαλί «βυθίστηκε», ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδονησίας και οι αρχές πιστεύουν ότι τα 53 μέλη του πληρώματος, αν είχαν επιζήσει, εξάντλησαν τα αποθέματα οξυγόνου τους.

«Με βάση τα στοιχεία που πιστεύουμε ότι προέρχονται από το KRI Nanggala, αλλάξαμε το καθεστώς του υποβρυχίου από "αγνοούμενο" σε "βυθισμένο"», ανέφερε ο Γιούντο Μαργκόνο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είπε νωρίτερα ότι τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν συντρίμμια που πιστεύεται ότι προέρχονται από το υποβρύχιο που χάθηκε στη Θάλασσα του Μπαλί την Τετάρτη.

Οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανά τα 53 μέλη του πληρώματος εξανεμίστηκαν, καθώς το οξυγόνο τους αναμενόταν να εξαντληθεί τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού είπε ότι μια σάρωση του βυθού έδειξε ότι το υποβρύχιο βρίσκεται σε βάθος 850 μέτρων, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια επιβίωσής του.

Το KRI Nanggala, το οποίο χάθηκε ενώ ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει μια τορπίλη στο πλαίσιο άσκησης, είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε βάθος μέχρι και 500 μέτρων.

