“Η Φάρμα”: Γυναικεία υπόθεση η νέα αποχώρηση (βίντεο)

Εκπλήξεις και ανατροπές στην "Φάρμα". Η παίκτρια που κέρδισε την ατομική ασυλία και η δεύτερη μονομάχος.

Εκπλήξεις και ανατροπές παρακολούθησαν στο επεισόδιο της Παρασκευής, οι τηλεθεατές της "Φάρμας".

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ο οποίος αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα, επέλεξε ως πρώτο υποψήφιο για την αρχηγία τον Θανάση Πάτρα.

Οι παίκτες ψήφισαν για δεύτερο υποψήφιο τον Βασίλη Μαντζουράνη και έτσι οι δυο τους μονομάχησαν για την αρχηγία, με τον δεύτερο να είναι ο νικητής.

Μετά τον αγώνα τους στο στίβο μάχης, ο Σάκης Τανιμανίδης ανακοίνωσε πως ο δημοφιλέστερος παίκτης -και αυτή την εβδομάδα- είναι ο Στράτος Τζώρτζογλου.





Ο Βασίλης Μαντζουράνης, ως αρχηγός, επέλεγε τους δύο υπηρέτες της "Φάρμας" γι’ αυτή τη βδομάδα. Μαρία Μιχαλοπούλου και Τάσος Ξιαρχό μπήκαν σε αυτή τη θέση για πρώτη φορά, ενώ ο αρχηγός αποφάσισε πως η Μαρία θα είναι η πρώτη μονομάχος της Φάρμας γι’ αυτή την εβδομάδα, κάτι που δεν περίμενε η παίκτρια.

Έτσι στο αγώνισμα της ασυλίας, οι γυναίκες του παιχνιδιού μονομάχησαν, με την Κυριακή Κατσογρεσάκη να την κερδίζει και να δείχνει για άλλη μια φορά, γιατί θεωρείται η πιο δυνατή παίκτρια στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια, η Μαρία Μιχαλοπούλου έπρεπε να επιλέξει την αντίπαλό της. Τελικά, το νεαρό μοντέλο αποφάσισε πως θα αγωνιστεί για την παραμονή της στη "Φάρμα" με την Ειρήνη Κολλιδά.

