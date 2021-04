Κόσμος

Μπάιντεν: Αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Ιστορική στιγμή για τους Αρμένιους και ηχηρό "χαστούκι" Μπάιντεν στον Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του τον Τούρκο ομόλογό του, σε μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα.

Η ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν:

«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμαστε τις ζωές όλων εκείνων που πέθαναν στη γενοκτονία των Αρμενίων της Οθωμανικής εποχής και δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε ξανά μια τέτοια θηριωδία. Ξεκινώντας στις 24 Απριλίου 1915, με τη σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων και ηγετών της κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από οθωμανικές αρχές, ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή βάδισαν ν στους θανάτους τους σε μια εκστρατεία εξόντωσης. Τιμούμε τα θύματα των Meds Yeghern (σ.σ. η Γενοκτονία των Αρμενίων στα αρμένικα), έτσι ώστε οι φρικαλεότητες του να μην χαθούν ποτέ στην ιστορία. Και θυμόμαστε έτσι ώστε να παραμείνουμε πάντα σε εγρήγορση ενάντια στη διαβρωτική επίδραση του μίσους σε όλες τις μορφές του.

Από αυτούς που επέζησαν, οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να βρουν νέα σπίτια και νέες ζωές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με δύναμη και ανθεκτικότητα, ο Αρμενικός λαός επέζησε και ανοικοδόμησε την κοινότητά τους. Με τις δεκαετίες οι Αρμένιοι μετανάστες έχουν εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχάσει ποτέ την τραγική ιστορία που έφερε τόσους πολλούς από τους προγόνους τους στις ακτές μας. Τιμούμε την ιστορία τους. Βλέπουμε αυτόν τον πόνο. Επιβεβαιώνουμε την ιστορία. Το κάνουμε αυτό για να μην κατηγορούμε, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό που συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Σήμερα, καθώς θρηνούμε για ό, τι χάθηκε, ας στρέψουμε επίσης τα μάτια μας στο μέλλον – προς τον κόσμο που θέλουμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας. Ένας κόσμος που δεν λεκιάζεται από τα καθημερινά κακά της μισαλλοδοξίας και, όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Ας ανανεώσουμε την κοινή μας αποφασιστικότητα να αποτρέψουμε μελλοντικές φρικαλεότητες από οπουδήποτε στον κόσμο. Και ας συνεχίσουμε τη θεραπεία και τη συμφιλίωση για όλους τους ανθρώπους του κόσμου.

Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους εκείνους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη γενοκτονία που ξεκίνησε πριν από 106 χρόνια σήμερα».

Στην Ελλάδα, η Γενοκτονία των Αρμενίων αναγνωρίστηκε και καθιερώθηκε μετά από πρόταση και σχέδιο νόμου που κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς το 1996, ως πρόεδρος τότε της Πολιτικής Άνοιξης.

Ο κ. Σαμαράς μάλιστα έχει βραβευτεί από την Αρμενική κυβέρνηση και την εν Ελλάδι αρμενική κοινότητα στην εκδήλωση μνήμης για τα 90 χρόνια από τη γενοκτονία. Ο κ. Σαμαράς σε δήλωσή του χαρακτήριζε την αναγνώριση της γενοκτονίας από την ελληνική πολιτεία ως «ένα από τα πράγματα που με κάνουν περήφανο. Ήταν μια ελάχιστη και έμπρακτη εκδήλωση τιμής προς τον αδελφό αρμενικό λαό και προς την ίδια την Ιστορία».

Ο Κωνσταντίνος Φίλης, ειδικός αναλυτής διεθών θεμάτων του ΑΝΤ1 εξηγεί τι σημαίνει για την Τουρκία η κίνηση Μπάιντεν

