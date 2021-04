Οικονομία

Δώρο Πάσχα: Πότε πληρώνεται για όσους είναι σε αναστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα σε όσων η σύμβαση εργασίας είναι σε αναστολή.

Η πληρωμή της προκαταβολής συντάξεων του Ν. 4778/2021 (360 ή 384 ευρώ ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει ο ασφαλισμένος, καθώς και τα αναδρομικά που αναλογούν στους μήνες καθυστέρησης απονομής της σύνταξης), του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή και σε αυτούς που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η καταβολή της πρώτης εκ των δύο έκτακτων πληρωμών για τα αναδρομικά των κληρονόμων (τη Μ. Δευτέρα) και η ολοκλήρωση της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου, είναι μερικές μόνο από τις προγραμματισμένες καταβολές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που εποπτεύει, για την εβδομάδα 26-30 Απριλίου.

Συνολικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καταβληθεί ποσό της τάξης των 2,03 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβάλει τη Μ. Τετάρτη, 28 Απριλίου:

106 εκατ. ευρώ για Δώρο Πάσχα σε 678.096 εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή. Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε 106 εκατ. ευρώ.

1,9 εκατ. ευρώ περίπου για Δώρο Πάσχα σε 22.869 εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».