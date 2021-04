Πολιτική

Υπουργικό συμβούλιο: Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδριάζει την Μεγάλη Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στις 11:00 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για την απλούστευση του πλαισίου αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον αναπληρωτή Υπουργό Βασίλη Κοντοζαμάνη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Εσωτερικών

Εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα

Εισήγηση από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του θεσμού «Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023»

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα σχετικά με τον διορισμό Β’ Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει προ ημερήσιας διάταξης παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για την επανεκκίνηση της Οικονομίας.

Ο καιρός την Μεγάλη Δευτέρα: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές νεφώσεις