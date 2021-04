Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: η πανσέληνος και ο ανάδρομος Πλούτωνας (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, μας δίνει το στίγμα για την Μεγάλη Εβδομάδα και κάνει αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

"Υπάρχει επίδραση από την πανσέληνο που μπορεί πολλούς να τους ωθεί να ξεσπάσουν και να πουν κάποια πράγματα, αλλά καλό θα είναι να συγκρατηθούν σήμερα και αύριο", είπε η Λίτσα Πατέρα στο "Πρωινό", μιλώντας για την Σελήνη που βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού.

Όπως είπε "από την Μεγάλη Πέμπτη και ύστερα γίνεται ανάδρομος ο Πλούτωνας και πολλά πράγματα σε επίπεδο κρατών «θα πάνε πίσω» και για αυτό θα πρέπει όλοι να επιδείξουν υπομονή μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, οπότε θα είναι διάχυτο ένα κλίμα αισιοδοξίας".

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Λίτσα Πατέρα:





