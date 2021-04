Κοινωνία

“Special Report” - Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: η “εντολή θανάτου” και η οικογένεια του

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την σύζυγο και τα παιδιά του, που ακολουθούν τον δρόμο του. Τι λένε φίλοι του και ο Αντώνης Αραβαντινός για την “άκρη του νήματος”

Το «Special Report» επιχείρησε το βράδυ της Κυριακής να ρίξει φως στον τρόπο που διοργανώθηκε και εκτελέστηκε το αποτρόπαιο έγκλημα της δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, ο οποίος συνάντησε δύο άτομα στο γραφείο του, πιστεύοντας ότι κάνει ένα τυπικό ραντεβού με ενδιαφερόμενους πελάτες του νομικού του γραφείου του, όμως λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε δολοφονημένος.

Ο Παναγιώτης Στάθης συνάντησε την οικογένεια του διαπρεπούς νομικού, στην πρώτη τους συνέντευξη μετά την εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας, και μίλησε μαζί τους για την ημέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους.

Δύο μήνες μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης που έκρινε ότι η «εντολή» για τον θάνατο του δικηγόρου προήλθε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, στο «Special Report» μίλησαν ακόμη ο νομικός παραστάτης της οικογένειας Θεόδωρος Μαντάς, ο επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών για την ανθρωποκτονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου και ο μέχρι πρότινος αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού Αντώνης Αραβαντινός, που συγκλόνισε με την κατάθεσή του στη δίκη για τη δράση της «μαφίας των φυλακών».

Ακόμη, η κάμερα του «Special Report» βρέθηκε στην 5η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου.

