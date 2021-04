Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7.Πότε αναμένονται οι πληρωμές.

Μέχρι τις 10 Μαΐου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7. Αυτό προκύπτει από την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σχετικά με τις διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους πληττόμενους. Παράλληλα θέμα χρόνου είναι να ανοίξει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinessSupport ώστε από τη Μ. Πέμπτη να ξεκινήσει η πληρωμή των δικαιούχων στους οποίους θα καταβληθεί ποσό 1 δισ. ευρώ. Το σύνολο των δικαιούχων υπολογίζεται σε 300.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 έχουν επαγγελματίες και εταιρείες που έκαναν έναρξη έως την 1η Φεβρουαρίου του 2021 και εμφανίζουν μείωση τζίρου κατά 20% στο πρώτο 3μηνο του 2021. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις στις οποίες είχαν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα βάσει ΚΑΔ (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, αθλητισμός, πολιτισμός, μεταφορές, γυμναστήρια, κομμωτήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ίσχυαν περιοριστικά μέτρα).

Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται, εξοφλείται σε 60 χαμηλότοκες μηνιαίες δόσεις.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ' ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.

Προβλέπονται αυξημένα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων. Δηλαδή, προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό, και γενικότερα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους "Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου" και "Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών".

Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

α) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

γ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

