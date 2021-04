Life

Οικολογικό κραγιόν: στο “Πρωινό” οι μαθήτριες με το παγκόσμιο βραβείο (βίντεο)

Τι λένε τα κορίτσια για την “πατέντα” που τους χάρισε την διάκριση και για το… επόμενη βήμα.

Δύο Ελληνίδες μαθήτριες κέρδισαν σε παγκόσμιο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, παρουσιάζοντας ένα οικολογικό κραγιόν.

Όπως εξήγησαν στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, στο «Πρωινό» της Δευτέρας, η Αριάδνη Ανθή Παπούλη και η Στεφανία Βασιλειάδου, δεν είναι οικολογικό μόνο το υλικό του κραγιόν, αλλά και το περίβλημα του, το οποίο μάλιστα δέχεται και ανταλλακτικά, μειώνοντας έτσι σημαντικά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αφού δεν απορρίπτεται η συσκευασία με το τέλος του κραγιόν, αλλά χρησιμοποιείται ξανά.

Δείτε τι είπαν στο «Πρωινό» οι μαθήτριες που διακρίθηκαν και πήραν το πρώτο βραβείο για το οικολογικό κραγιόν:

