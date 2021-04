Κοινωνία

Τροιζηνία: Θρίλερ με το θάνατο δικηγόρου

Τα στοιχεία για την άγρια δολοφονία του δικηγόρου, που βρέθηκε από φίλο του.

Ένας 58χρονος δικηγόρος, από την Αθήνα, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στην μονοκατοικία όπου διέμενε στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Ο άτυχος άνδρας είχε να δώσει σημεία ζωής από την Παρασκευή. Ο αδελφός του τον αναζητούσε καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά του: "Δεν έλαβα καμία απάντηση, παρόλο που καλούσα στο κινητό, και ζήτησα από κάποιο γνωστό μου να μεταβεί στο πατρικό μου σπίτι να δει τι ακριβώς, αν υπάρχει κάτι, μήπως συμβαίνει τίποτα. Και όντως με πήρε μετά από λίγο και μου ανακοίνωσε ότι έβλεπε από τον δρόμο κάποια σκηνή, η οποία ήταν έτσι εν μέρει εικόνα του θύματος – αδερφού μου, όπως ήταν… στο σημείο που βρέθηκε".



Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διαπίστωσαν το θάνατο του δικηγόρου. Λίγες ώρες αργότερα πήγαν στον οικισμό Ψήφτα Τροιζηνίας και στελέχη του ανθρωποκτονιών από την Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σπίτι δεν έχει ίχνη έρευνας, βρέθηκε αίμα στο υπνοδωμάτιο, πράγμα που σημαίνει ότι εκεί δέχθηκε την επίθεση ο 58χρονος και ίσως προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια και βγήκε από την πόρτα



"Βρέθηκε κάκωση στο κεφάλι από τέμνον όργανο. Η ακτινογραφία έδειξε ότι υπάρχουν κακώσεις και από θλων όργανο", επισημαίνει ο ιατροδικαστής, Ηλίας Μπογόκας.



Οι αστυνομικοί διευρύνουν τις έρευνες τους και αναζητούν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα αναζητούν απαιτήσεις και στην επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος που είχε δικηγορικό γραφείο με τον αδελφό του.



Ο θάνατος του 58χρονου εκτιμάται ότι επήλθε το πρωί του Σαββάτου, περιπου 24 ώρες πριν από την ανεύρεση του πτώματος.

