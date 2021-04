Κόσμος

Χάρλεμ: Ακραία ρατσιστική επίθεση σε ανυποψίαστο άνδρα (βίντεο)

Σοκάρει η βιαιότητα των χτυπημάτων που δέχθηκε ο άνδρας από τον άγνωστο περαστικό από το σημείο.

Ένας 61χρονος Αμερικανός ασιατικής καταγωγής δέχθηκε άγρια επίθεση από άνδρα, που τον κλώτσησε επανειλημμένως στο κεφάλι, στο ανατολικό Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

Η επίθεση έγινε το βράδυ της Παρασκευής, τη στιγμή που το θύμα μάζευε κουτάκια από αναψυκτικά από το δρόμο και ο δράστης πήγε από πίσω του, τον έριξε κάτω κι άρχισε να τον κλωτσά στο κεφάλι.

Ο 61χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο, με σκοπό να βρεθεί ο δράστης ή ίχνη του.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα για Εγκλήματα Μίσους και η επίθεση είναι μία από τις αρκετές που έχουν σημειωθεί κατά ασιατών τον τελευταίο καιρό.

Μόλις τον περασμένο μήνα, μία γυναίκα με καταγωγή από τις Φιλιππίνες είχε δεχθεί πανομοιότυπη επίθεση στην Times Square, από άνδρα που φώναζε συνθήματα κατά των Ασιατών. Ο δράστης, που συνελήφθη, ήταν σε αναστολή, καταδικασμένος για τη δολοφονία της μητέρας του πριν από περίπου 20 χρόνια.

