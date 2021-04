Life

Functional, Cross ή Βάρη; Βρες το training που σου ταιριάζει

Μήπως ακούς πολλά για διάφορα είδη γυμναστικής, χωρίς να ξέρεις τελικά τι να διαλέξεις;

Λειτουργική προπόνηση, κλασική προπόνηση με βάρη ή cross training είναι ένα fitness ερώτημα που απασχολεί πολλούς. Τι είναι αποτελεσματικό για να είμαστε fit και να χάσουμε γρήγορα λίπος; Μάθε όσα πρέπει να ξέρεις και γιατί να προτιμήσεις τι.

Functional Training

Ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, από αθλητές οι οποίοι ήθελαν το κάτι παραπάνω στην προπόνησή τους για καλύτερη αντίληψη αλλά και αύξηση της απόδοσής τους, κάνοντας πολυαρθρικές ασκήσεις, ασκήσεις ισορροπίας και ανάλογα με το άθλημα, προσάρμοζαν ασκήσεις ώστε να έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, συνδυάζοντας την εκρηκτικότητα και την ενδυνάμωση μαζί με όλα τα παραπάνω.

Αργότερα η λειτουργική προπόνηση εξελίχθηκε βασιζόμενη σε ασκήσεις και κινητικά μοτίβα προσαρμοσμένα στην καθημερινότητα του απλού ασκούμενου, προστατεύοντας το σώμα από πιθανούς τραυματισμούς ή ακόμη και για γρηγορότερη αποκατάσταση τραυματισμών μετά από θεραπείες.

Ο λόγος είναι ότι οι λειτουργικές ασκήσεις δουλεύουν και έχουν καλύτερη αποδοτικότητα στο νευρικό και το μυικό μας σύστημα, διότι χρησιμοποιείται η ισορροπία, η ιδιοδεκτικότητα και γενικά η νευρομυική συναρμογή. Το βάρος του σώματος σε συνδυασμό με μπάλες ισορροπίας, ιμάντες αιώρησης, λάστιχα, ρίψεις, έλξεις, βάρη και γενικά αντιστάσεις, έχει σύμφωνα με έρευνες καλύτερα αποτελέσματα προπονητικά σε σχέση με την κλασική γυμναστική.

