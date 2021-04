Κόσμος

Ισπανία: Έστειλαν μαχαίρι με κόκκινα στίγματα σε υπουργό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα, ενώ και άλλοι πολιτικοί δέχτηκαν απειλητικές επιστολής την περασμένη εβδομάδα.

H υπουργός Τουρισμού της Ισπανίας, Ρέγες Μαρότο, έλαβε με το ταχυδρομείο ένα μαχαίρι με κόκκινα στίγματα, δήλωσε σήμερα πηγή του υπουργείου Εσωτερικών, μερικές μέρες αφότου υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφαλείας και ο επικεφαλής του κόμματος Unidas Podemos έλαβαν απειλές για τη ζωή τους.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα, δήλωσε η πηγή αυτή, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Άλλη πηγή από το υπουργείο της Μαρότο ανέφερε πως δεν είναι σαφές εάν τα κόκκινα στίγματα πάνω στο μαχαίρι ήταν αίμα ή μπογιά.

Η Μαρότο, που προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, είναι υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού στην αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας από το 2018.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο Πάμπλο Ιγκλέσιας του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Unidas Podemos και η Μαρία Γκάμεθ, η οποία ηγείται της αστυνομικής δύναμης Guardia Civil, έλαβαν επίσης απειλητικές επιστολές για τη ζωή τους.

"Η σύζυγός σου, οι γονείς σου κι εσύ καταδικάζεστε σε θάνατο, τελειώνει ο χρόνος σας", έγραφε η επιστολή που απευθυνόταν στον Ιγκλέσιας, πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.

El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mi y hacia mi familia. El sobre contenia 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV

— Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) April 22, 2021

Ο Ιγκλέσιας ανήρτησε την επιστολή στο Twitter μαζί με μια φωτογραφία που δείχνει επτά σφαίρες τις οποίες όπως είπε περιείχε ο φάκελος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πασχαλινό τραπέζι: τι να προσέξουμε σε αμνοερίφια, αυγά και βαφές

Θεσσαλονίκη: άρπαξαν χρηματοκιβώτιο από ΕΛΤΑ



Κορονοϊός: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού για εμβόλιο στις ηλικίες 30-39 ετών