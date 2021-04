Πολιτική

Ερντογάν: H Τουρκία θα επιδιώξει διχοτόμηση της Κύπρου στη Γενεύη

Δυναμιτίζει την πενταμερή ο Τούρκος πρόεδρος. Τι απάντησε στον Μπάιντεν για την γενοκτονία των Αρμενίων.

Του Νικόλα Βαφειάδη

"Θα πάμε στη Γενεύη με τον Ερσίν Τατάρ για λύση δύο κρατών στην Κύπρο", διεμήνυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, δυναμιτίζοντας την πενταμερή και αλλάζοντας το περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως προβλέπονται από όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

"Δεν θα ανεχθούμε τη νοοτροπία, που επιχειρεί να καταδικάσει την Κύπρο σε αδιέξοδο και να απειλεί τους Τουρκοκύπριους με εμπάργκο", υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, μετα το πέρας του Υπουργικού ή Προεδρικού όπως λέγεται Συμβουλίου.

Ο Ερντογάν κάλεσε τον Μπάιντεν να δει τα τουρκικά αρχεία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε ανεδαφική και άδικη τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν και είπε ότι ο κάθε Τούρκος πολίτης απογοητεύθηκε από την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

"Δεν ξέρω σε ποιες πηγές βασίσθηκε ο κ. Μπάιντεν για να προχωρήσει στην εκτίμησή του", είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και πρόσθεσε: "Τον καλούμε να ενημερωθεί από τα δικά μας ιστορικά αρχεία". Αμφισβήτησε την έκταση της γενοκτονίας, ενώ κατά τη γνώμη του κ. Ερντογάν έφταιγαν οι Αρμένιοι που επαναστάτησαν παρακινημένοι από τη Δύση.

