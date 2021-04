Κοινωνία

Amber Alert: Εξαφανίστηκε ανήλικη από το κέντρο της Αθήνας

“Συναγερμός” για την εξαφάνιση 14χρονης. Που και πότε χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 24/4/2021 βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Γουδή στην Αθήνα η Χρύσα Μαρία Π. 14 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σήμερα 26/4/2021 προέβη σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος των οικείων της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι μπορεί να θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.



Η Χρύσα Μαρία Π. έχει ύψος 1.65 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.



Φορούσε μαύρο σκούφο, μαύρο φούτερ, φαρδύ πράσινο παντελόνι και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

