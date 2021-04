Αθλητικά

Premier League – Λέστερ: ανατροπή με άρωμα…. Champions League

Οι «αλεπούδες» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Κρίσταλ Πάλας, αλλά τελικά πήραν την νίκη που τους φέρνει αγκαλιά με την έξοδο στο Champions League.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κελεσι Ιχεανάτσο (μία ασίστ κι ένα γκολ), η Λέστερ έφερε τα πάνω κάτω στο δεύτερο μέρος με την «αδιάφορη» βαθμολογικά, Κρίσταλ Πάλας και με τη νίκη της στο «Κινγκ Πάουερ» (2-1) έκανε αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Το ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 33ης αγωνιστικής της Premier League δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τις «αλεπούδες», που βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 12΄, ωστόσο, στο β΄ μέρος ο Ιχεανάτσο πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με ασίστ στον Καστάνιε, αλλά και με το γκολ που πέτυχε λίγο πριν από το τέλος «υπέγραψε» τη μεγάλη ανατροπή των γηπεδούχων.