Μελέκ Ιπέκ: αποφυλακίστηκε η γυναίκα που σκότωσε τον σύζυγο- βασανιστή της (εικόνες)

Άγρια βασανιστήρια περνούσε στα χέρια του συζύγου της και μπροστά στα παιδιά τους η νεαρή γυναίκα. Τον σκότωσε όντας δεμένη στο πάτωμα από τον ίδιο.

Μέσα σε κλάματα ανακούφισης αγκάλιασε τις κόρες της μετά την απελευθέρωσή της η Μελέκ Ιπέκ, που παρέμεινε για 108 μέρες σε φυλακή της Τουρκίας για το θανάσιμο πυροβολισμού του συζύγου και βασανιστή της.

Η 31χρονη τον περασμένο Ιανουάριο πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα των δύο της παιδιών, ο οποίος την κακοποιούσε συστηματικά μπροστά στα μάτια των δύο της παιδιών.

Χθες, στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης λύγισε και ευχαρίστησε τους δικαστές.

Bundan sonra tek gozyas?n sevincten, butun sar?l?slar?n sadece sevgiden olsun Melek... Iyi ki geldin, hos geldin... Butun yaralar?n? hep beraber saral?m ?? #melekipek pic.twitter.com/bvKDIQOWxQ — Cagla Akdere (@caglaakdere) April 26, 2021

Ήταν η τρίτη φορά που η Μελέκ Ιπέκ εμφανίστηκε ενώπιον του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου τα Αττάλειας. Την πρώτη ήταν μαυρισμένη από το ξύλο.

Τη δίκη της παρακολούθησαν οι συγγενείς του βασανιστή –συζύγου της και πολλά μέλη οργανώσεων, που όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν στο πλευρό της.

Η γυναίκα βρισκόταν για χρόνια στο έλεος της βίας και του βασανισμού από τον Ραμαζάν Ιπέκ, ο οποίος την βασάνιζε, την βίαζε, την χτυπούσε, την έδενε και την υπέβαλλε σε σαδιστικές δοκιμασίες, πολλές φορές μπροστά στις ανήλικες κόρες τους.

Τον Ιανουάριο και μετά από ένα πολύωρο βασανιστήριο, αλλά και μετά από ικεσίες προς τον άνδρα της να μην τη σκοτώσει, εκείνος την σημάδευε με την καραμπίνα. Μετά από ένα βράδυ που είχε μείνει δεμένη και γυμνή στο πάτωμα του δωματίου, πήρε την απόφαση να σώσει τον εαυτό της και τα παιδιά της.

Melek Ipek sayende Adaletin var oldugunu ve isledigini ogrendik , daha ne diyim ... ??#melekipek pic.twitter.com/6osjUdYYIb — Ozelk?z?? (@muditaizm) April 26, 2021

«Όταν η πόρτα του δωματίου άνοιξε απότομα, εγώ στεκόμουν στην άκρη, τρόμαξα και το όπλο εκπυρσοκρότησε», είχε περιγράψει, ενώ ήταν η ίδια που ειδοποίησε την Αστυνομία ότι τον σκότωσε. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και την βρήκαν χτυπημένη και με χέρια δεμένα.

Παρά το γεγονός ότι η Μελέκ Ιπέκ βρισκόταν σε αυτοάμυνα, έμεινε στη φυλακή για τρεις και πλέον μήνες, χωρίς ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Όλο αυτό το διάστημα, οργανώσεις για την ισότητα των φύλων, αλλά και απλών χρηστών των social media ζητούσαν την άμεση αποφυλάκισή της, από τη στιγμή που η γυναίκα αναγκάστηκε να αμυνθεί σε ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης, όπως και έγινε.

