Άγιο Φως: τα μυστήρια της τελετής στον Πανάγιο Τάφο (βίντεο)

Μέχρι και σήμερα όμως ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τα γεγονότα που σχετίζονται με το Αναστάσιμο Φως.

Τα μυστήρια της τελετής του Αγίου Φωτός παρουσίασε σε ένα άκρως ενδιαφέρον βίντεο η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό".

Το Άγιο Φως ετοιμάζεται να σκορπιστεί στα πέρατα της οικουμένης το Μεγάλο Σάββατο. Μέχρι και σήμερα όμως ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τα γεγονότα που σχετίζονται με το Αναστάσιμο Φως. Μεγάλη μερίδα ανθρώπων μάλιστα διχάζετε για το εάν πρόκειται για θαύμα ή όχι.

Πιστεύεται από αρκετούς Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι το Άγιο Φως που μεταδίδει κάθε χρόνο στους πιστούς λίγο πριν τον εορτασμό της Ανάστασης στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανάβει με θαυματουργικό τρόπο εντός του Παναγίου Τάφου και μόνο υπό την παρουσία του ελληνορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

