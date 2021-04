Συνταγές

Συνταγή για πολίτικο τσουρέκι από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς τα πιο μαστιχωτά τσουρέκια, με τις συμβουλές του Πέτρου Συρίγου.

Το πιο αγαπημένο γλυκό του Πάσχα ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος έφτιαξε τα πιο μαστιχωτά πολίτικα τσουρέκια που έχετε δοκιμάσει ποτέ και αναμένεται να εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους!

Μάθε όλα τα μυστικά για να πετύχετε το απόλυτο τσουρέκι με την πιο γρήγορη και εύκολη συνταγή!

Τα υλικά:

187 γρ. χλιαρό νερό

32 γρ. μαγιά νωπή ή 15 γρ. ξηρή μαγιά

215 γρ. ζάχαρη

3 αβγά

32 γρ. βούτυρο

95 γρ. καλαμποκέλαιο

625 γρ. αλεύρι για τσουρέκι

3γρ. αλάτι

7 γρ. μαχλέπι

3 κ.γλ. μαστίχα

1 κρόκο αβγού και 1 κ.σ. νερό

30 γρ. αμύγδαλο φιλέ

Υποβρύχιο - Ινδονησία: Viral το τραγούδι του πληρώματος λίγο πριν πεθάνουν (βίντεο)

Μελέκ Ιπέκ: αποφυλακίστηκε η γυναίκα που σκότωσε τον σύζυγο- βασανιστή της (εικόνες)