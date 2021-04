Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: πέτυχε το "πείραμα της Βαρκελώνης" με την συναυλία

Η κίνηση υπο διαρκή παρακολούθηση στην οποία προχώρησαν οι Αρχές μαζί με χιλιάδες εθελοντές και το αποτέσμα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη μετάδοσης του νέου κορονοϊού μετά την ροκ συναυλία στις 27 Μαρτίου στη Βαρκελώνη με 5.000 θεατές που χόρευαν φορώντας προστατευτικές μάσκες, χωρίς όμως να τηρούν αποστάσεις, δήλωσαν σήμερα οι διοργανωτές που θέλησαν να αποδείξουν ότι οι συναυλίες είναι εφικτές παρά την πανδημία.

Τα τεστ PCR που έγιναν σε όλους όσοι είχαν συμμετάσχει στην συναυλία δεκαπέντε ημέρες μετά έδειξαν ότι «δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι υπήρξε μετάδοση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και αυτός ήταν ο στόχος της μελέτης», ανακοίνωσε ο Ζοζέπ Μαρία Λίμπρε, γιατρός του νοσοκομείου Trias i Pujol της Μπανταλόνα, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι συμμετέχοντες είχαν περάσει από τεστ αντιγόνων πριν από την συναυλία και φορούσαν μάσκες FFP2.

Σύμφωνα με τον γιατρό, μόνο 6 θετικά περιστατικά ανιχνεύθηκαν ανάμεσα στους 5.000 θεατές δεκαπέντε ημέρες μετά την συναυλία και οι διοργανωτές είναι βέβαιοι ότι «για τα τέσσερα από τα έξι περιστατικά, η μετάδοση δεν έγινε κατά την διάρκεια της συναυλίας: Με βέλτιστο εξαερισμό, τεστ αντιγόνων και την χρήση μάσκας, μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ασφαλές περιβάλλον».

Εκτός από τα τεστ και τις μάσκες FFP2, ο εξαερισμός καθώς και οι δυνατότητες πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους όπως οι τουαλέτες ήταν αυστηρά ελεγχόμενες.

Το πείραμα, από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, οργανώθηκε από εταιρείες διοργάνωσης φεστιβάλ και το νοσοκομείο Germans Trias i Pujol που ήθελαν να αποδείξουν ότι η πραγματοποίηση συναυλιών είναι δυνατή παρά την πανδημία. Μία ακόμη συναυλία – τεστ οργανώθηκε στις αρχές του Μαρτίου στην Ολλανδία με την συμμετοχή 1.300 ατόμων.

«Για μία ακόμη φορά, η Βαρκελώνη και η κουλτούρα της γίνονται πρωτοπόροι σε μία πρωτοφανή κατάσταση κατά την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε την πολιτιστική δραστηριότητα με όλες τις υγειονομικές προφυλάξεις», δήλωσε ο Ζάουμε Κολμπόνι, αντιδήμαρχος του δήμου της Βαρκελώνης κατά την συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πειράματος.

«Είναι εφικτή η χαλάρωση των περιορισμών και ο συνδυασμός του με πολιτιστικές δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να ξαναξεκινήσουν. Ο κόσμος είχε τα μάτια στραμμένα επάνω μας, πολλοί μας ρωτούσαν πώς το κάναμε» εξήγησε ο Αντζελς Πόνσα, αρμόδιος για τον Πολιτισμό στην τοπική καταλανική κυβέρνηση.

Ήδη τον Δεκέμβριο, η ίδια ομάδα ερευνητών είχε οργανώσει πιλοτικό πρόγραμμα σε αίθουσα της Βαρκελώνης με 500 θεατές που είχαν προηγουμένως περάσει από τεστ. Λίγες ημέρες αργότερα, κανείς δεν είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό.

