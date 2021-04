Κόσμος

Νέα Υόρκη: Έλληνας αστυνομικός βρήκε τραγικό θάνατο (βίντεο)

Τα μηνύματα που έστειλαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Ένας Έλληνας αστυνομικός, ο Αναστάσιος Τσάκος, βρήκε τον θάνατο σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη.

Ο άτυχος 43χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μία μεθυσμένη, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων.

Ο Αναστάσιος Τσάκος, πατέρας δύο παιδιών (ηλικίας 6 και 3 ετών), κλήθηκε να βοηθήσει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο. Παρασύρθηκε όμως από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην προσφορά του αστυνομικού στην κοινότητα. «Ο τραγικός θάνατος του Αναστάσιου Τσάκου από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια υπηρεσίας αλλά και προσφοράς στον συνάνθρωπό μας, υπενθυμίζει ότι όλοι οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό ρισκάρουν την ζωή τους για εμάς. Αιωνία του η μνήμη» έγραψε.

The tragic death of NYPD Officer Anastasios Tsakos, while serving his community, reminds us that first responders, police, fire, medical, always place their lives on the line. May his memory be eternal. — Elpidophoros (@Elpidophoros) April 27, 2021

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, έκανε λόγο για έναν αστυνομικό ήρωα. «Ήταν ένας ήρωας, σύζυγος και πατέρας. Δεν βρίσκεται μαζί μας πια, εξαιτίας ενός απρόσεκτου οδηγού. Αυτό πρέπει να σταματήσει.»

Last night we lost @NYPDHighway Officer Anastasios Tsakos. He was a hero, a husband, and a father. He's no longer with us because of reckless drivers. That has to end.



My heart goes out to Officer Tsakos' family. This is a devastating loss. pic.twitter.com/oZalpulNYJ — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 27, 2021

