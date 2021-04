Κοινωνία

Πάτρα: ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από βαρελότο

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σοβαρά τραύματα προκάλεσε σε έναν 17χρονο, από χωριό της Βουπρασίας, το παιχνίδι του με ένα βαρελότο.

Το άτυχο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φέρει τραύματα στο χέρι και στο πρόσωπο, ενώ οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΚΑΤ, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος περιεργαζόταν το βαρελότο, ενώ βρισκόταν στην πλατεία του χωριού, όταν αυτό έσκασε στα χέρια του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηλείας και Αχαΐας.

Πηγή: tempo24.news