Πελώνη για συνέντευξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1: ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό του

«Προσβάλλει τους νέους που ήδη εμβολιάζονται», αναφέρει η κυβερνητική εκπρόσωπος, κάνοντας αναφορά στα περί "ξεστοκαρίσματος" του Αλέξη Τσίπρα.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, με αφορμή τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον ΑΝΤ1.

"Είναι η πολλοστή φορά εν μέσω της πανδημίας που ο κ. Τσίπρας αντί να καλέσει σε τήρηση των μέτρων και να συστήσει στους πολίτες να εμβολιαστούν, ψαρεύει στα θολά νερά της καταστροφολογίας” τονίζει σε ανακοίνωσή της η κ. Πελώνη και προσθέτει:

"Σήμερα, ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό του, κάνοντας την αδιανόητη για πρώην Πρωθυπουργό και νυν Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δήλωση ότι η Κυβέρνηση άνοιξε την πλατφόρμα των εμβολιασμών για την ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο, για να "ξεστοκάρει".

Προσβάλλει τους νέους που ήδη εμβολιάζονται. Και μετατρέπει τον εαυτό του σε αρνητή του μεγαλύτερου διακυβεύματος της εποχής που είναι το χτίσιμο του τείχους ανοσίας. Ανεύθυνος και πλέον αυταπόδεικτα συνειδητός υπονομευτής της εθνικής προσπάθειας κατά της πανδημίας, το μόνο που δεν είπε καθαρά ο κ. Τσίπρας, είναι να μην κάνει κανείς το εμβόλιο" κατέληξε η Αριστοτελία Πελώνη.

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσου Ηλιόπουλου στην κυβερνητική εκπρόσωπο. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Θέλει πολύ μεγάλο θράσος να μιλούν για ανευθυνότητα στον εμβολιασμό αυτοί που έσπευσαν να εμβολιάσουν 38άρηδες υπουργούς και συνεργάτες τους εδώ και πέντε μήνες, ενώ όλοι οι συνομήλικοι τους περίμεναν πότε θα έρθει η σειρά τους. Θέλει πολύ μεγάλο θράσος το όψιμο ενδιαφέρον για τους νέους, όταν εδώ και έναν χρόνο άθλια τους στοχοποιείς ως υπαίτιους για την πανδημία. Το να επιτίθεσαι, όμως, στον πολιτικό σου αντίπαλο με τη κατηγορία ότι ενθαρρύνει τον αντι εμβολιασμό, τη στιγμή που αυτός κάνει έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν με όλα τα εμβόλια και ειδικά της AstraZeneca, δε θέλει απλά θράσος, θέλει «Πελώνειο» θράσος. Με την ανακοίνωση της αυτή η κυβερνητική εκπρόσωπος αποδεικνύει τον απόλυτο κυνισμό της κυβέρνησης. Δεν τους ενδιαφέρει ποια διαστρεβλωμένα μηνύματα θα εκπέμψουν για τον εμβολιασμό, αρκεί να το χρεώσουν στον Τσίπρα. Είναι σίγουρο ότι οι σημερινές ανακοινώσεις της δεν θα έχουν καλύτερη τύχη από τις παλαιότερες αναρτήσεις της στο twitter».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Στην πολιτική το δύσκολο είναι να πρωτοπορείς, να οδηγείς, να εμπνέεις. Το εύκολο είναι να πετάς ατάκες, για να "παίζεις", τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις. Το πρόβλημα με την πολιτική της ατάκας του κ. Τσίπρα είναι πως διαψεύδεται διαρκώς. Δεν φοβόμαστε την επιστήμη, την εμπιστευόμαστε, θέλουμε να ανακτήσουμε την ελευθερία μας και ξέρουμε ότι ο δρόμος γι’ αυτό περνά μέσα από τον εμβολιασμό. Επισκεφτήκαμε με τη Φώφη Γεννηματά το Ασκληπιείο Βούλας, ακριβώς γιατί η Πρόεδρος του Κινήματος ήθελε να σηματοδοτήσει αφενός τη σημασία του εμβολίου και αφετέρου την ανάγκη αποτελεσματικής καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών για να μην μείνει κανένα περιθώριο στη σύγχυση και στην παραπληροφόρηση.»

Η Ελληνική Λύση για την αντιπαράθεση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την πανδημία σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Η δήθεν κριτική που άσκησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση αναφορικά με την διαχείριση της πανδημίας, αποδεικνύει την σύμπλευση των δύο κομμάτων στα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν την κοινωνία στην κατάρρευση. Μόνον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ αντέδρασε στα ολέθρια καθολικά κλεισίματα και τις οριζόντιες απαγορεύσεις σε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Μόνον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε καταθέσει έγκαιρα προτάσεις πριν από 12 μήνες, όπως η μαζική διενέργεια και συνταγογράφηση μοριακών τεστ, την ελεγχόμενη λειτουργία λιανεμπορίου και εστίασης κλπ, τα οποία σήμερα όλοι αποδέχονται αλλά ακόμα δεν έχουν εφαρμόσει. Εάν μας είχαν ακούσει τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για την δημόσια υγεία, για την οικονομία και την κοινωνία. Σήμερα μέσω της υποκριτικής αντιπαράθεσης, προσπαθούν απλώς να συσπειρώσουν το κομματικό ακροατήριο.»