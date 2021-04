Life

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Kλέβει τις εντυπώσεις φορώντας το μαγιό της

Η ανάρτησή της στο Instagram

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι πολύ ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές της καθημερινότητας της.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής “Pop Up” χρησιμοποιεί το Instagram αρκετά συχνά και το πρωί της Μεγάλης Τρίτης έκανε και ανάρτηση, η οποία ξετρέλαινε τους ακολούθους της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με αφορμή τον καιρό ο οποίος αλλάζει μέρα προς τη μέρα προς το καλύτερο, φόρεσε το μαγιό και πόζαρε με αυτό.

