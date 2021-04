Αθλητικά

Έκαναν απολύμανση στο γήπεδο μετά από επίσκεψη... ακροδεξιών (βίντεο)

Οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο έβαλαν στολές και έκαναν απολύμανση μετά την επίσκεψη των ηγετών του ακροδεξιού VOX.

Με τον πιο ξεκάθαροτρόπο έκαναν γνωστά τα συναισθήματά τους για την επίσκεψη των ηγετών του ακροδεξιού VOX στο γήπεδό τους οι οργανωμένοι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Γνωστοί, άλλωστε, για την αριστερή ιδεολογία τους, οι αντιφασίστες φίλοι της ισπανικής ομάδας φόρεσαν στολές, πήραν σκούπες και σφουγγαρίστρες και πήγαν στο ''Estadio de Vallecas'' για... απολύμανση!

Οι ηγέτες του VOX, Santiago Abascal και Rocio Monasterio, έδωσαν το «παρών» στις εξέδρες για την αναμέτρηση της Ράγιο με την Αλμπαθέτε, που έληξε 2-2. Η παρουσία τους στο γήπεδο εξόργισε τους οπαδούς της Ράγιο, καθώς είναι ένας σύλλογος με αριστερή συνείδηση, μια ιδεολογία, φυσικά, που συγκρούεται βίαια με τις ακροδεξιές απόψεις του VOX.

???? Aficionados del @RayoVallecano acuden al Estadio de Vallecas a “limpiar las instalaciones” tras la visita de Santiago Abascal y Rocio Monasterio, lideres de VOX, para ver el #RayoAlbacete



?? @josedpalacio pic.twitter.com/s9Aw0e2oti — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 27, 2021

Κυρίως, βέβαια, οι οπαδοί έχουν εξοργιστεί με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ραούλ Μάρτιν Πρίσα, καθώς εκείνος φαίνεται πως τους κάλεσε, όπως και πέρυσι, αμαυρώνοντας, όπως λένε, την ιστορία τους.

Το μήνυμά τους είναι ότι πιστεύουν σε ένα ''Vallecas'' χωρίς φασισμό, και έπρεπε να απολυμάνουν το γήπεδο, εξ ου και τα κοστούμια για... Covid!

