Εμβολιασμοί - Κικίλιας: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους 40-44, το Μ. Σάββατο για τους 45-49

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, για τους εμβολιασμούς. Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για το “ξεστοκάρισμα” των εμβολίων.

Από σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα εμβολιασμών για την ηλικιακή ομάδα 40-44 και το Μεγάλο Σάββατο για την την ηλικιακή ομάδα 45-49, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα.

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά ο εμβολιασμός του πληθυσμού κατά της COVID-19 και σήμερα ξεπερνάμε τα 3.000.000 εμβολιασμούς, ανέφερε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. «Ειμαστε πολύ περήφανοι για την πορεία των εμβολιασμών», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, «από τη Μεγάλη Δευτέρα “σπάμε” καθημερινά το ρεκόρ ημερήσιων εμβολιασμών. Μ. Δευτέρα: 61.574 εμβολιασμοί. Μ. Τρίτη: 61.859 εμβολιασμοί. Σήμερα, Μ. Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τους 62.968 εμβολιασμούς.»

Συμπλήρωσε πως από την Τετάρτη του Πάσχα, 5 Μαΐου, θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 1.500 Εμβολιαστικά Κέντρα, αυξάνοντας τη δυνατότητα εμβολιασμών κοντά στους 100.000 καθημερινά.

Μίλησε για τη θετική ανταπόκριση της ηλικιακής ομάδας 30-39 ετών στον εμβολιασμό με AstraZeneca και υπεραμύνθηκε του έργου της επιτροπής εμβολιασμών που κάνει την προτεραιοποίηση.

Ο Υπουργός Υγείας δεν απέφυγε να σχολιάσει τα περί “ξεστοκαρίσματος” εμβολίων της AstraZeneca που είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

«Η ανάγκη για αντιπολίτευση πρέπει να έχει και κάποια όρια», είπε αρχικά ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχουν πολίτες 2ης κατηγορίας, για τους οποίους “ξεστοκάρουμε” τα εμβόλια».

