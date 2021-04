Κόσμος

ΗΠΑ: Για πρώτη φορά πίσω από Αμερικανό Πρόεδρο δύο γυναίκες στο Κογκρέσο (εικόνες)

Ιστορική στιγμή στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά, πίσω από το βήμα από όπου ο Πρόεδρος απευθύνεται στην Ολομέλεια κάθονται δυο γυναίκες

Κάτι χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία είναι το ότι στο φόντο πίσω από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, που άρχισε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· λίγο μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) την πρώτη του ομιλία εφ’ όλης της ύλης στη διάρκεια κοινής συνεδρίασης των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, κάθονται δύο γυναίκες: η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι.

Στα 81 της, η επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ήδη έχει ακούσει αρκετές προεδρικές ομιλίες.

Προκάλεσε σάλο τον Φεβρουάριο του 2020, κάνοντας κομμάτια μπροστά στις κάμερες το αντίτυπο της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης που είχε μόλις εκφωνήσει ο Ρεπουμπλικάνος τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά για πρώτη φορά έχει την Κάμαλα Χάρις πλάι της. Είναι κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν στα περίπου 245 χρόνια της ιστορίας των ΗΠΑ.

Κόρη μεταναστών από την Ινδία και την Τζαμάικα, η πρώην γερουσιάστρια και πρώην εισαγγελική λειτουργός είναι η πρώτη γυναίκα που εξελέγη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Όπως τόσες άλλες γυναίκες, νοιώθω υπερηφάνεια για αυτή τη στιγμή, διότι μας βλέπω να εκπροσωπούμαστε», σχολίασε μέσω Twitter η Δημοκρατική βουλεύτρια Μπάρμπαρα Λι. «Αυτό οφειλόταν να έχει γίνει καιρό πριν».

Άλλο ιστορικό στοιχείο: και οι δυο φορούν μάσκες, υποχρεωτικές πλέον στο ημικύκλιο, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2007 ως το 2011, η κυρία Πελόσι, αναδείχθηκε ξανά στο κορυφαίο αξίωμα το 2019.

Η Κάμαλα Χάρις είναι πρώτη στη σειρά διαδοχής του προέδρου. Η Νάνσι Πελόσι είναι δεύτερη.

