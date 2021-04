Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1: Διευκρινίσεις για τα ραντεβού εμβολιασμού και τις μετακινήσεις (βίντεο)

Τι είπε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την ανταπόκριση του κόσμου και τις ανακοινώσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα.

Απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα του κόσμου για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Χαρακτήρισε καταπληκτική την ανταπόκριση του κόσμου, που οδήγησε ήδη από τη Μ. Τετάρτη στην αύξηση των γραμμών και των εμβολιαστικών κέντρων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών, κλείστηκαν 115.000 ραντεβού για εμβολιασμό. Παράλληλα, το προηγούμενο 24ωρο στάλθηκαν 108.000 μηνύματα για εμβολιασμό και 22.000 άνθρωποι έκλεισαν ραντεβού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε πως επιτρέπονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό για τον εμβολιασμό.

Η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού με το σκεύασμα της AstraZeneca των 40-44 ετών άνοιξε τη Μ. Τετάρτη, ενώ το Μ. Σάββατο ανοίγει για τους 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Για την ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών, η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο.

Ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είπε πως υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής τοποθεσίας της 2ης δόσης του εμβολίου, δεδομένων των μετακινήσεων, αλλά επεσήμανε πως δεν είναι ίδια η δυναμικότητα π.χ. της Αττικής με αυτήν στα νησιά.

Εκτίμησε πως «μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, θα πετύχουμε την ανοσία της αγέλης», έχοντας εμβολιάσει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. «Έχουμε τέτοια διαθεσιμότητα εμβολίων, αν τηρηθούν οι παραδόσεις, που θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανησυχία εγκύων σχετικά με ορισμένα εμβόλια, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών τους συστήνει να κάνουν τα εμβόλια mRNA, όχι γιατί τα άλλα δεν είναι ασφαλή, αλλά γιατί δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, όσες έγκυοι επέλεξαν να μην εμβολιαστούν με AstraZeneca, θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού όταν ανοίξει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια.

Εντός των πρώτων ημερών του Μαΐου αναμένονται και οι ανακοινώσεις για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό.

Τέλος, ανέφερε πως τις επόμενες ημέρες, όσοι έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να απολαύσουν περισσότερες ελευθερίες στις μετακινήσεις.

