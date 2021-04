Πολιτική

Κορονοϊός: Μητσοτάκης-Αρμπέρ συζήτησαν για το νέο φάρμακο (εικόνες)

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ισραηλινός καθηγητής που είναι υπεύθυνος για τη νέα θεραπεία. Ξεκινούν στην Ελλάδα οι κλινικές δοκιμές του φαρμάκου.

Συνάντηση με τον Ισραηλινό καθηγητή Ιατρικής, Ναντίρ Αρμπέρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νέα θεραπεία για τον κορoνοϊό που αναπτύσσεται στο Ιατρικό Κέντρο Ichilov του Τελ Αβίβ, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με την έναρξη των κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα του ισραηλινού φαρμάκου για την αντιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών της νόσου COVID-19.

Η κλινική μελέτη στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί καταρχάς σε τρία ιατρικά Τμήματα ελληνικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων - δύο στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” και ένα στο ΠΓΝ “Αττικόν”.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια της συζήτησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του στις 8 Φεβρουαρίου στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει στον κ. Νετανιάχου την πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει και η χώρα μας στις κλινικές δοκιμές, κάτι που είχαν ζητήσει αρκετές, ακόμη, χώρες. Την επομένη της συνάντησης των δύο ηγετών, είχε πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και του Ισραηλινού καθηγητή, Ναντίρ Αρμπέρ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα ευρύτερης συνεργασίας και στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ενώ κατά την έναρξη ο κ. Αρμπέρ μετέφερε στον κ. Μητσοτάκη και τους θερμούς χαιρετισμούς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου.

