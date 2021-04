Αθλητικά

Κλήρωση Eurobasket 2022: ο όμιλος της Ελλάδας

Με ποιες ομάδες θα βρεθεί αντιμέτωπη η επισημη αγαπημένη, έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στις τάξεις της.

Στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022 κληρώθηκε η εθνική ανδρών.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα θα αντιμετωπίσει τις Κροατία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ουκρανία και Εσθονία στην πρώτη φάση.

Η κλήρωση διενεργήθηκε στο Βερολίνο, δηλαδή στην πόλη που θα φιλοξενηθούν οι νοκ άουτ αγώνες μέχρι και τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (Ο2 Arena), το 2022, με την εθνική να μπαίνει στην κληρωτίδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Μετά τη διενέργεια της κλήρωσης προέκυψαν τέσσερις ομίλοι των έξι ομάδων. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί σε Πράγα (Τσεχία), Τιφλίδα (Γεωργία), Κολωνία (Γερμανία) και Μιλάνο (Ιταλία).

Το Ευρωμπάσκετ 2022 θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 του ίδιου μήνα.

Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες, κατόπιν ξεκινάει η νοκ άουτ διαδικασία.

Οι τέσσερις όμιλοι του Ευρωμπάσκετ 2022 έχουν ως εξής:

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2022

1oς ΌΜΙΛΟΣ (Τιφλίδα)

Ισπανία

Τουρκία

Βέλγιο

Ρωσία

Γεωργία

Βουλγαρία 2ος ΌΜΙΛΟΣ (Κολωνία) Γαλλία

Σλοβενία

Ουγγαρία

Λιθουανία

Γερμανία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3ος ΌΜΙΛΟΣ (Μιλάνο) ΕΛΛΑΔΑ

Κροατία

Μεγάλη Βρετανία

Ιταλία

Ουκρανία

Εσθονία 4ος ΌΜΙΛΟΣ (Πράγα) Σερβία

Πολωνία

Ισραήλ

Τσεχία

Φινλανδία

Ολλανδία