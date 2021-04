Συνταγές

Πασχαλινό τραπέζι: 3+1 συνταγές που δεν πρέπει να λείπουν από το δικό σου

Κλασικές, αγαπημένες, νόστιμες και φυσικά, δια χειρός Πέτρου Συρίγου!

Το πασχαλινό τραπέζι με τις πίτες του, τα πασχαλινά κουλουράκια του αλλά και όλα τα φαγητά και τα γλυκά του είναι μια ιεροτελεστία. Είτε είσαι δεινή μαγείρισσα, είτε όχι εμείς σου βρήκαμε 4 must συνταγές για να κάνεις το πασχαλινό παραδοσιακό τραπέζι και να εντυπωσιάσεις!

Μαγειρίτσα η κλασική

Υλικά

1 κεφαλάκι αρνιού με τον λαιμό

½ φλιτζ. βούτυρο ή λάδι

1 .200γρ συκωταριά αρνιού

300 γρ. Φρέσκα κρεμμυδάκια

αλάτι και πιπέρι

1 κ. σ. κοφτή αλεύρι

1 φλιτζ. κρασί άσπρο

6 κ.σ ρύζι γλασέ

1 μαρούλι

Για το αυγολέμονο:

2 αυγά

1-2 λεμόνια χυμό και ξύσμα

1κ.τ.γ κόρν φλάουρ

άνηθο, μαϊντανό

Εκτέλεση

Βάζουμε το κεφαλάκι σε νερό με λίγο αλάτι και με μια κουταλιά της σούπας ξύδι. Το πλένουμε πολλές φορές και αφήνουμε να μείνει σε αλατισμένο, χλιαρό νερό για μια ώρα. Το ξεπλένουμε, το σκεπάζουμε με κρύο νερό και το βάζουμε στη φωτιά. Μόλις πάρει βράση, το στραγγίζουμε και το ξεπλένουμε με κρύο νερό. Το βάζουμε στην κατσαρόλα και το σκεπάζουμε με ζεστό νερό. Ρίχνουμε και το λαιμό του αρνιού και τα βράζουμε για περίπου μια ώρα. Πλένουμε την συκωταριά. Γυρίζουμε τα έντερα και τα πλένουμε σε αλατόνερο. Ρίχνουμε την συκωταριά και τα έντερα σε νερό που βράζει. Όταν το νερό αρχίζει ξανά να βράζει, στραγγίζουμε τα εντόσθια και τα ρίχνουμε σε κρύο νερό. Τα ξαναστραγγίζουμε και τα κόβουμε σε κομματάκια.

Καθαρίζουμε και κόβουμε τα κρεμμυδάκια. Ζεσταίνουμε το βούτυρο ή το λάδι και ρίχνουμε τα εντόσθια, τον άνηθο και τα κρεμμυδάκια. Τα αφήνουμε να σιγοψηθούν μέχρι να μείνουν μόνο με το βούτυρο. Ρίχνουμε το αλεύρι και τα σοτάρετε μερικά λεπτά. Τα σβήνουμε με το κρασί. Όταν το κρασί εξατμιστεί, ρίχνουμε το ζουμί από το κεφαλάκι, αφού το μετρήσουμε με φλιτζάνι τσαγιού. Ρίχνουμε αρκετό ζεστό νερό (το ζουμί από το κεφαλάκι με το νερό πρέπει να είναι έως 6 φλιτζάνια του τσαγιού). Αφήνουμε τη μαγειρίτσα να σιγοβράσει για μισή ώρα. Ρίχνουμε το ρύζι, το μαρούλι κομμένο σε κομμάτια και αφήνουμε να σιγοβράσει για 20 λεπτά με κλειστό καπάκι. Προς το τέλος ρίχνουμε το ψαχνό από το κεφαλάκι και από τον λαιμό, αφού τα κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Ρίχνουμε στη μαγειρίτσα, αν θέλουμε, και τα μυαλά ψιλοκομμένα. Δοκιμάζουμε και ρίχνουμε λίγο αλάτι και πιπέρι.

Για το αυγολέμονο

Χτυπάμε τα αυγά, το κόρν φλάουρ με τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Ρίχνουμε λίγο από το ζεστό ζουμί της μαγειρίτσας ενώ ανακατεύουμε το αυγολέμονο (5-6 κουταλιές στο σύνολο). Το προσθέτουμε στη μαγειρίτσα, βάζουμε άνηθο, μαϊντανό ψιλοκομμένο και την ανακατεύουμε σε σιγανή φωτιά μερικά λεπτά και τη σερβίρουμε αμέσως.

Κοκορέτσι το παραδοσιακό

Υλικά

2 συκωταριές αρνίσιες

2 κιλά έντερα αρνίσια

2 μπόλιες

2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες

½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.σ ρίγανη

½ φλ. χυμό λεμόνι

1 λεμόνι

½ φλ. λάδι

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Πλένουμε τις συκωταριές, τις κόβουμε σε κομμάτια και τις στραγγίζουμε. Γυρίζουμε τα έντερα από την ανάποδη, τα πλένουμε πολύ καλά, τα τρίβουμε με λεμόνι και τα στραγγίζουμε. Πλένουμε τις μπόλιες και τις βάζουμε σε χλιαρό νερό να μαλακώσουν. Βάζουμε σε μια λεκάνη τις συκωταριές, το σκόρδο, το μαϊντανό, τη ρίγανη, το αλάτι, το πιπέρι και τα ανακατεύουμε. Παίρνουμε μια μεγάλη σούβλα και αρχίζουμε να περνάμε τα κομμάτια της συκωταριάς, βάζοντας κάθε φορά διαφορετικό μέρος από τη συκωταριά και ένα κομμάτι μπόλια. Μόλις τελειώσουν όλα τα κομμάτια ,πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι, τρυπάμε στη μύτη της σούβλας το έντερο και αρχίζουμε να τυλίγουμε με αυτό τη σούβλα, ώστε να καλυφθούν όλα τα κομμάτια της συκωταριάς με έντερο. Πασπαλίζουμε με αλάτι και τοποθετούμε τη σούβλα στη φωτιά, αρκετά ψηλά από τη θράκα στην αρχή, για να μην αρπάξει. Ψήνουμε το κοκορέτσι γυρίζοντας τη σούβλα αργά, για 3 ώρες περίπου, αλείφοντας το συχνά με το λάδι και το χυμό λεμονιού μέχρι να ξεροψηθεί.

