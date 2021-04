Αθλητικά

Euro 2020 - Ίντερ: ο “Μαραθώνιός” της δεν έχει τελειωμό

Τα σημάδια της κόπωσης γίνονται τελευταία όλο και πιο φανερά για την ομάδα του Κόντε, με τον Ιταλό να είναι υπεύθυνος να διατηρήσει σε φόρμα τους ποδοσφαιριστές του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Είχε ειπωθεί πολλές φορές πριν την αρχή της σεζόν και υπήρξαν ουκ ολίγες επιβεβαιώσεις επί τούτου κατά τη διάρκειά της, πως η φετινή χρονιά, ιδίως για τους ποδοσφαιριστές των ομάδων που αγωνίζονταν και σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση (πόσο μάλλον γι’ αυτών που προχώρησαν κιόλας), επρόκειτο να είναι άκρως απαιτητική από άποψη κόπωσης. Κι αυτό γιατί, εκτός από το συνηθισμένο, πλέον, Τετάρτη – Κυριακή (Πρωτάθλημα – Ευρώπη, δηλαδή), το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών σε αρκετές περιπτώσεις περιλάμβανε πολλές εμβόλιμες αγωνιστικές αλλά και υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, μετά το πέρας των υποχρεώσεων τους με τις ομάδες τους, ο χρόνος ξεκούρασης τους θα είναι ελάχιστος, μιας και θα πρέπει να ενσωματωθούν και πάλι στις εθνικές τους ομάδες, μιας και το καλοκαίρι είναι γεμάτο διοργανώσεις (Euro, Copa America, Ολυμπιακοί Αγώνες).

Ένα τρανό, λοιπόν, παράδειγμα ταλαιπωρημένης σωματικά ομάδας είναι η Ίντερ. Οι Νεραντζούρι, μπορεί να αποκλείστηκαν νωρίς από την Ευρώπη, καθώς τερμάτισαν στην 4η θέση του ομίλου τους στο Τσάμπιονς Λιγκ, ωστόσο, θυμίζουμε ότι έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου Ιταλίας, ενώ μέχρι και πριν μερικές εβδομάδες (όταν και ξέφυγαν στη βαθμολογία) έδιναν μια ακατάλληλη για καρδιακούς μάχη (με Μίλαν, Γιουβέντους, Αταλάντα και Νάπολι) για την πρώτη θέση στο Scudetto. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η Ίντερ ήταν η τελευταία ιταλική ομάδα που έληξε την περσινή σεζόν της, μιας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League.

Τα σημάδια της κόπωσης, λοιπόν, γίνονται τελευταία όλο και πιο φανερά για την ομάδα του Κόντε, με τον Ιταλό να είναι υπεύθυνος να διατηρήσει σε φόρμα τους ποδοσφαιριστές του μέχρι το τέλος της σεζόν, μιας και οι 15 από τους 17 ποδοσφαιριστές που έχουν τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής φέτος είναι όλοι υποψήφιοι προς επιλογή στις προεπιλογές των εθνικών τους ομάδων για κάποιο από τα προαναφερθέντα καλοκαιρινά τουρνουά. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν οι Χαντάνοβιτς και Χακίμι, μιας και Σλοβενία και Μαρόκο, αντιστοίχως, δεν έχουν προκριθεί σε κάποια διοργάνωση.

Ας ελπίσουμε, λοιπόν, πως το Euro, το Copa America και όλες οι διοργανώσεις που ο ποδοσφαιρικό πλανήτης ανυπόμονα περιμένει να παρακολουθήσει, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες απουσίες λόγω τραυματισμών και όσο το δυνατόν περισσότερο και απολαυστικότερο θέαμα.

