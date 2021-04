Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού θα κάνει δωρεάν rapid test ο ΕΟΔΥ τη Μεγάλη Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε 87 σημεία σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιούνται και τη Μεγάλη Παρασκευή έλεγχοι για τον κορονοϊό από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο) Νότια Πύλη ΔΕΘ Ιατρείο ΕΟΔΥ Περιφέρειας, Θεσσαλονίκη Δρακόντιο Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη Πλατεία Μεσολογγίου Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος Γαύριο, 'Ανδρος Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη Super Market Σκλαβενίτης, Τρίπολη Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος, Τρίπολη Δημαρχείο 'Αρτας Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 'Αρτα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα Πλατεία Ελευθερίας, Πάτρα Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς Καπαρέλλι, Δήμου Θήβας Εξεταστήριο Ζιάκα, Γρεβενά Δημαρχείο Γρεβενών, Γρεβενά Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικηφόρος Δράμας Ορμένιο, Ορεστιάδα Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης Drive through στο Πάρκο Καρτάλη, Αλεξανδρούπολη Λιμάνι Καμαριώτισσας, Έβρος Ιστιαία, Εύβοια Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα Λεπαινά Ευρυτανίας Κεντρική Πλατεία Πύργου Πολιτιστικό Κέντρο Κουρβισιάνειου, Ηλεία Κεντρική Πλατεία Ανδραβίδας, Ηλεία Δημαρχείο Βέροιας Δήμος Νάουσας, Ημαθία Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα Κ.Υ. Ικαρίας Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα Αμυγδαλεώνας, Καβάλα Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας Drive through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά Drive through στο 'Αργος Ορεστικό, Καστοριά Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα 'Ανω Πλατεία Κέρκυρας Κ.Υ. Κοζάνης Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας Κεντρική Πλατεία Λάρισας Πλατεία Σαπφούς Μυτιλήνη, Λέσβος ΚΑΠΗ Λευκάδας Drive through στη Μύρινα, Λήμνος Drive through στον Αλμυρό, (ΚΥ Αλμυρού), Μαγνησία Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου 'Ανω Βόλος (7η ΤΟΜΥ Ιωλκού), Βόλος Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας Κεντρική Πλατεία Μεσσήνης Πολιτιστικό Κέντρο Χώρας, Πύλος Κεντρική Πλατεία Ξάνθης Πλατεία Νάουσας, Πάρος Δημαρχείο Γιαννιτσών Μυλοπόταμος, Πέλλα Δημαρχείο Σκύδρας, Πέλλα Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη Δημοτική Αγορά Πρέβεζας Κοινότητα Σωματά, Ρέθυμνο Κοινότητα Κουμοι, Ρέθυμνο Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή Πλατεία Κρεμαστής, Ρόδος Πλατεία Πυθαγόρα, Σάμος Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος Θεατρκάκι Σερρών Drive through στην Παπαδιαμάντη, Σκιάθος Κεντρική Πλατεία Τρικάλων Πλατεία Ελευθεροχωρίου, Τρίκαλα Drive through στην οδό Φιλίας, Λαμία Λαϊκή Αγορά Γαλανέικων, Λαμία Μελίτης, Φλώρινα Αμύνταιο, Φλώρινα Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική Πολύγυρος, Χαλκιδική Πλατεία Βουνακίου, Χίος

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο στα Χανιά: εκταφή ζήτησε κι άλλος συγγενής ηλικιωμένου

ΠΝΟ: 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλα τα πλοία