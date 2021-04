Κόσμος

Κορονοϊός – Ινδία: εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει η πανδημία

Το ένα μετά το άλλο καταρρίπτονται τα παγκόσμια ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων, με εκατοντάδες χιλιάδες να καταγράφονται καθημερινά.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 386.452 κρούσματα του SARS-CoV-2 – νέο παγκόσμιο ρεκόρ – ενώ ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που υπέκυψαν αυξήθηκε κατά 3.498, αλλά μειώθηκε ελαφρά από το εθνικό ρεκόρ της προηγουμένης (3.645 θάνατοι).

Η Ινδία έχει καταγράψει περίπου 7,7 εκατομμύρια μολύνσεις από τα τέλη του Φεβρουαρίου, όταν άρχισε να επιταχύνεται το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει βυθίσει τη γιγαντιαία χώρα της Ασίας σε υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Είχαν χρειαστεί έξι μήνες για να καταγραφούν τα προηγούμενα 7,7 εκατ. κρούσματα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Ινδία έχει πλέον φθάσει τους 208.330 νεκρούς, ενώ οι μολύνσεις έχουν ξεπεράσει τα 18,7 εκατομμύρια.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως ο πραγματικός απολογισμός είναι ακόμα πιο βαρύς.

