Μειωμένα ενοίκια: ποιοι δικαιούνται κούρεμα ή απαλλαγή και τον Μάιο

Την Μεγάλη Πέμπτη πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.238 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό ύψους 10,2 εκατ. ευρώ.

«Τίτλοι τέλους» από τον Μάιο για τα μειωμένα ενοίκια κατά 40%, με εξαίρεση το μίσθωμα κύριας κατοικίας για συγκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Η πλήρης απαλλαγή ενοικίου για τον μήνα Μάιο ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανεμπορίου, της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των μεταφορών.

Τη Μεγάλη Πέμπτη πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.238 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό ύψους 10,2 εκατ. ευρώ, με το οποίο καλύφθηκε έως και το 80% της μείωσης του ενοικίου για το α΄ τρίμηνο του 2021. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Μάρτιο του 2020, οπότε και ξεκίνησε να ισχύει το μέτρο των μειωμένων ενοικίων και η καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες είτε μέσω συμψηφισμών, είτε μέσω της καταβολής χρημάτων, έως και τον Μάρτιο του 2021 έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 395 εκατ. ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν περιθώριο έως τις 14 Μαΐου για να υποβάλλουν τη δήλωση Covid στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν ή ήταν μειωμένα για τοn μήνα Μάρτιο.

Ενοίκια Μαΐου

Πλήρη απαλλαγή ενοικίου για τον μήνα Μάιο έχουν οι επιχειρήσεις για τις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου του λιανεμπορίου που άρχισε να λειτουργεί και πάλι μέσα στον Απρίλιο. Στους άμεσα ωφελούμενους είναι το λιανεμπόριο, η εστίαση, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, των μεταφορών, αλλά και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, όπως γυμναστήρια, κέντρα διασκέδασης κ.α.

Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% μπορούν να καταβάλλουν τον Μάιο για την κύρια κατοικία τους οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση είναι σε αναστολή, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν θα εισπράξουν το ενοίκιο του Μαΐου, θα αποζημιωθούν με το 80% του αρχικού ενοικίου (όπως συνέβη και τους προηγούμενους μήνες του 2021), ενώ τα νομικά πρόσωπα με το 60% του μισθώματος που έχει συμφωνηθεί. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα εισπράξουν ενοίκιο μειωμένο κατά 40%, θα αποζημιωθούν για το 50% της απώλειας που θα υποστούν.

