Κορονοϊός - Ινδία: Η Ελλάδα στέλνει βοήθεια

Η Ινδία δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία, με αποτέλεσμα το σύστημα υγείας της να βρίσκεται υπό εξαιρετική πίεση.

Έτοιμη προς αποστολή είναι η βοήθεια που προσφέρει η χώρα μας στην Ινδία, η οποία δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία, με αποτέλεσμα το σύστημα υγείας της να βρίσκεται υπό εξαιρετική πίεση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα των ινδικών αρχών και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έχει έτοιμες προς αποστολή 90 φιάλες οξυγόνου συνολικής χωρητικότητας 440 λίτρων, καθώς και υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια και λοιπά μέσα αυτοπροστασίας). «Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το αίτημα για παροχή συνδρομής, η Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκε για την προμήθεια των φιαλών οξυγόνου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Είναι αυτονόητη η ανταπόκριση της Ελλάδας στην έκκληση κάθε χώρας για παροχή βοήθειας. Σε αυτή την μάχη που δίνει η παγκόσμια κοινότητα έναντι της πανδημίας, η χώρα μας είναι παρούσα όπου κι όποτε χρειάζεται. Η Ελλάδα, εξάλλου, αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και στηρίζει έμπρακτα τον μηχανισμό εκτάκτων αναγκών της ΕΕ RescEU - είμαστε μια από τις πρώτες χώρες που συμμετείχε στη δημιουργία του ευρωπαϊκού κοινού αποθεματικού για ιατρικό υλικό ζωτικής σημασίας που σχετίζεται με τη διαχείριση της πανδημίας. Ελπίζω από καρδιάς η συνεισφορά της Ελλάδας να προσφέρει ανακούφιση στη δοκιμαζόμενη Ινδία», σημείωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

