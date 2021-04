Life

Γιατί δεν πρέπει να παραλείπεις τη γυμναστική κατά τη διάρκεια της περιόδου

Πολλές γυναίκες διακόπτουν εντελώς το πρόγραμμα της γυμναστικής τους, όταν έχουν περίοδο. Και είναι λογικό. Όμως είναι και σωστό;

Είναι πολύ πιθανό, ακόμη και η σκέψη της άσκησης κατά τη διάρκεια της περιόδου σου να σου φαίνεται αδιανόητη. Όμως αν ανησυχείς σχετικά με το πως η περίοδος επηρεάζει τη ρουτίνα της φυσικής σου άσκησης, δεν είσαι η μόνη.

Οι γυναίκες επιλέγουν να παραλείπουν τις προπονήσεις τους κατά τη διάρκεια της περιόδου τους μέσα στο μήνα για πολλούς λόγους. Είτε δυσμηνόρροια, είτε πόνοι, είτε απλώς κακή διάθεση. Όμως, μαθαίνουμε πως τα οφέλη υπερτερούν των αρνητικών και ίσως να το σκεφτείς καλύτερα την επόμενη φορά που θα πατήσεις skip στη γυμναστική σου λόγω περιόδου.

Συμβουλευτήκαμε τον Dr. Christopher Holligsworth που μας έδωσε όλες τις απαντήσεις στο θέμα άσκηση και περίοδος.

