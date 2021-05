Παράξενα

Ανάσταση: Εκκλησία αποφάσισε να πει το “Χριστός Ανέστη” στις... 12

Εκκλησία αποφάσισε μόνη της να κάνει Ανάσταση… στις 12. Δείτε την ανακοίνωση.

Μία Εκκλησία στον Δήμο Κύμης δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για Ανάσταση στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στους Ανδρονιάνους του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, η οποία έβγαλε ανακοίνωση ότι θα κάνει Ανάσταση στις 12:00 το βράδυ.

Δείτε την ανακοίνωση

