Κοινωνία

Πάσχα με κορύφωση της ζέστης - Πού θα φτάσει 39 βαθμούς Κελσίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με θερμοκρασίες ρεκόρ και αφρικάνικη σκόνη η φετινή Λαμπρή.

Σε υψηλά επίπεδα παρέμειναν οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στα νότια τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου σε κάποιες περιπτώσεις η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν λίγο κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη ελάχιστη το πρωί σημειώθηκε στη Ζυμβραγού Χανίων και ήταν 29,4 βαθμοί Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr,το κύμα ζέστης που καταγράφηκε τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα, θα κορυφωθεί το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα.

Εξάλλου πολύ μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των παραθαλάσσιων περιοχών της πόλης του Ηρακλείου και της περιοχής της Κνωσού κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Ενδεικτικά την Κυριακή του Πάσχα στις 11:30 η διαφορά μεταξύ του μετεωρολογικού σταθμού στο λιμάνι του Ηρακλείου και στην Κνωσό έφθανε τους 15 βαθμούς, με τον πρώτο σταθμό να επηρεάζεται άμεσα από τη θάλασσα. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας κοντά στις βόρειες ακτές της Κρήτης είναι περίπου 18 βαθμοί και κυμαίνεται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Καθώς η μέγιστη θερμοκρασία έχει ήδη ξεπεράσει κατά τόπους τους 35 βαθμούς στην Κρήτη, η μέγιστη τιμή της στο νησί αναμένεται σε κάποιες περιπτώσεις να κινηθεί στην περιοχή των 39 βαθμών Κελσίου.

Λίγο επάνω από τους 30 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία στα βόρεια ηπειρωτικά της χώρας, κοντά στους 35 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στις νησιωτικές περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Χαροπαλεύει 21χρονος μετά από τροχαίο

Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 30χρονης εγκύου

Καλάβρυτα: Το “Χριστός Ανέστη” με τον πιο… ηχηρό τρόπο (βίντεο)