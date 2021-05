Παράξενα

Πάσχα στις παραλίες για τους Κρητικούς

Κυριακή του Πάσχα με καύσωνα και σκόνη στην Κρήτη.

Στις κοντινές παραλίες προσέφυγαν οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης την Κυριακή του Πάσχα για να δροσιστούν, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί, θυμίζουν καλοκαίρι.

Ωστόσο, η αφρικανική σκόνη μπορεί να μην αφήνει μεγάλο περιθώριο για ηλιοθεραπεία όμως αρκετοί πολίτες βρέθηκαν στην παραλία στο Τομπρούκ για να απολαύσουν τη θάλασσα.

Ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι και πολλοί έτρεξαν στις παραλίες

Το πρωί της Κυριακής σε αρκετές περιοχές της Κρήτης η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

