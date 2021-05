Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Εξαφάνιση 14χρονης από τα Πατήσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη της χάθηκαν την Κυριακή του Πάσχα. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση της Μία Μαριά, τα ίχνη της οποία χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, από τα Πατήσια.

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, Μία (επ.) Μαριάμ (ον.) έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες, καστανά μάτια και ένα σημάδι από ράμματα στο δεξί της φρύδι.

Φορούσε ροζ φόρμα, μπλε χιτζάμπ και μαύρο-χρυσό φόρεμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: Πρεμιέρα μετά από έξι μήνες λουκέτου - Τα μέτρα

Γερμανία: εξαρθρώθηκε δίκτυο παιδικής πορνογραφίας “μαμούθ”

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε από την αυλή του σπιτιού του